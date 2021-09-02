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Новости 11:23

ВС приравнял длительные беседы полицейских с гражданами к задержаниям

фото ЗакС политика ВС приравнял длительные беседы полицейских с гражданами к задержаниям

Верховный суд выступил с разъяснением, адресованным всем отечественным судьям и базирующимся на принципах Европейского суда по правам человека. Речь идет о правоприменении в ситуациях, когда сотрудники правопорядка проводят с гражданином длительные беседы, но при этом не спешат официально оформлять административный протокол. Позиция Верховного суда такова, что подобные случаи тоже можно считать полноценными задержаниями, о чем пишет "Российская газета". В Страсбургском суде лишение человека свободы трактуется достаточно широко, и в данном случае российская инстанция соглашается с ним.

Более того, из специального обзора судебной практики ВС следует, что гражданин, когда ему надоест говорить с не вменяющей ему ничего полицией, вправе развернуться и уйти. В обзоре упоминается дело одного россиянина, которого без оформления протокола удерживали в отделе. Впоследствии он сумел добиться от российского государства через Страсбургский суд компенсации в размере 9 тысяч евро и еще 2,7 тысяч евро за судебные издержки.

"Тот факт, что власти считали - заявитель не являлся задержанным по смыслу российского законодательства, не означал, что он не был лишен свободы в соответствии с положениями Конвенции", - говорилось в решении ЕСПЧ.


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