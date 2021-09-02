Для видеонаблюдения на выборах в Петербурге смонтирован 81% камер

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании 2 сентября рассказала о ходе монтажа видеокамер для наблюдения за выборами в сентябре 2021 года, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Чечина сообщила, что уже смонтировано 1500 камер из 1849 планируемых. То есть уже готов 81% камер, отметила глава ГИК. По ее словам, окончить монтаж планируется 8 сентября.

Чечина добавила, что также смонтированы 39 из 43 видеорегистраторов, то есть 90%. Работы по ним планируется закончить 6 сентября, уточнила председатель Горизбиркома.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут 17-19 сентября. В эти же дни петербуржцы будут выбирать своих представителей в Законодательном собрании города.

Просмотр трансляции с камер в избирательных комиссиях будет доступен только определенному кругу лиц. В него входят выдвинувшие своих кандидатов партии, кандидаты-одномандатники, Совет по правам человека, Уполномоченные по правам человека и Общественные палаты, которые должны организовать общие Центры наблюдения.

София Саттарова