В России насчитали еще 19 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 1330

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 344 случая инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 798, а сумели поправиться 18 669 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1864 новых больных, в Петербурге – 1330 (на 18 больше, чем накануне), в Подмосковье – 614. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1296 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 37 (накануне – 34).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.