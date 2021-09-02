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Новости 12:35

Московский рынок на улице Решетникова станет гастромаркетом

фото ЗакС политика Московский рынок на улице Решетникова станет гастромаркетом

Расположенный на улице Решетникова Московский рынок будет переделан под гастромаркет, информирует "Коммерсант". Проектом будет руководитель директор Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили, который взял заведение в аренду.

Ожидается что обновление рынка начнётся весной 2022 года. Работы оценили в 250 млн рублей. Кроме гастрономических точек, объект будет содержать и торговые ряды.

В разговоре с ДП замгендиректора Московского рынка Татьяна Меркулова ранее заявляла, что обновление территории уже началось.

"Рынок давно находился не в самом лучшем состоянии, но вкладывать в него значительные средства в статусе арендатора было слишком рискованно, особенно учитывая длившиеся 3 года суды с городом. К сожалению, мы потеряли время, но теперь намерены привести объект в порядок и организовать всё по–новому", - поделилась Меркулова.


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