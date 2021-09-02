Московский рынок на улице Решетникова станет гастромаркетом

Расположенный на улице Решетникова Московский рынок будет переделан под гастромаркет, информирует "Коммерсант". Проектом будет руководитель директор Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили, который взял заведение в аренду.

Ожидается что обновление рынка начнётся весной 2022 года. Работы оценили в 250 млн рублей. Кроме гастрономических точек, объект будет содержать и торговые ряды.

В разговоре с ДП замгендиректора Московского рынка Татьяна Меркулова ранее заявляла, что обновление территории уже началось.

"Рынок давно находился не в самом лучшем состоянии, но вкладывать в него значительные средства в статусе арендатора было слишком рискованно, особенно учитывая длившиеся 3 года суды с городом. К сожалению, мы потеряли время, но теперь намерены привести объект в порядок и организовать всё по–новому", - поделилась Меркулова.