На юбилей Льва Пономарева* в его подъезде появились оскорбительные надписи

В парадной московского дома, где проживает старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев*, 2 сентября, в день его 80-летия, заметили надписи и приклеенные к стенам листовки, содержащие нелицеприятные оценочные характеристики юбиляра. Об этом сообщило издание Sota. Так, неизвестные, в частности, утверждают, будто герой их нападок каким-то образом помогает террористам.

"Когда говорят "живая легенда", – это обычно преувеличение. А тут – правда. Помощник Сахарова, видевший в своей жизни столько, сколько другим и не снилось", - тем временем, написал в своем блоге политик Дмитрий Гудков по случаю дня рождения правозащитника.

Отметим, что Пономарев* известен тем, что последовательно заступается за фигурантов дел, по версии следствия связанных с организациями, которые РФ признала экстремистскими и террористическими.

*Минюст внес Льва Пономарева в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Лев Пономарев* / Facebook