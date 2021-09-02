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По итогам первого полугодия расходы россиян стали выше доходов на 10 процентов

фото ЗакС политика По итогам первого полугодия расходы россиян стали выше доходов на 10 процентов

Росстат выпустил аналитический отчет о социально-экономическом положении России и россиян по итогам первого полугодия 2021 года. Показатели, изложенные в нем, сравниваются с итогами прошлогоднего аналогичного периода.

Одной из главных общефедеральных тенденций стало отставание доходов граждан от их потребительских расходов: если первый показатель за первое полугодие вырос на 8,7%, то второй - на 18,8%. Наиболее серьезно ударил по карманам россиян второй квартал нынешнего года: расходы в сравнении со вторым кварталом 2020-го подскочили на 38,3%.

Специалисты зафиксировали рост доходов выше роста потребительских расходов только в Мурманской области, Ингушетии и Чукотском автономном округе.

В Петербурге за полугодичный период доходы выросли на 11,2%, а расходы - на 24,5%, а, если сопоставлять второй квартал прошлого и нынешнего годов, то доходы выросли на 17,7%, тогда как расходы - на целых 53%.


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