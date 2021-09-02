Шишлов вступился за абитуриентов, которым помешали поступить технические сбои на сайтах вузов

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов изучил скандальную ситуацию нынешнего лета с поступлением абитуриентов, многие из которых по не зависящим от них причинам не смогли дать согласие о своем зачислении в тот или иной вуз. Суть проблемы состояла в том, что в последний день приема документов (11 августа) сайты некоторых вузов от перегрузки перестали корректно работать. Таким образом многие абитуриенты, чья позиция в рейтинге претендентов на бюджетные места выглядела рискованной, решили согласиться на более надежное место на другом факультете или в другом вузе, где они тоже сдали экзамены. Однако в решающий день их подвело техническое обеспечение сайтов, и в итоге они остались без поступления куда-либо.

По оценкам Совета ректоров петербургских вузов, от перегрузки пострадали сайты около четверти городских университетов и институтов. По мнению Шишлова и его аппарата, описанные случаи с непоступлением хорошо подготовленных абитуриентов противоречат законодательству в сфере образования. В их защиту омбудсмен обратился к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

"Уполномоченный также настаивает на проведении контролирующим органом комплексной проверки информации о нарушениях порядка и условий приема в петербургские вузы и принятии мер для недопущения подобных случаев впредь", - говорится на сайте Шишлова.