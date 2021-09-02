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"Почте России" понадобится 100 млрд рублей на программу модернизации

фото ЗакС политика "Почте России" понадобится 100 млрд рублей на программу модернизации

По оценке руководства госкомпании-монополиста "Почта России", реализация предстоящей пятилетней программы модернизации отделений потребует привлечения около 100 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу компании Максима Акимова.

"Это, конечно, серьезная сумма и огромные обязательства. Поскольку это десятки тысяч объектов, как я сказал, пока это оценка не в рамках конкретных строительных смет", - добавил он.

Определением и утверждением итоговой суммы расходов должен будет заняться Минфин. Работы, по словам Акимова, затронут более половины от числа действующих отделений почты (более 20 тысяч пунктов).

"Большое спасибо правительству, которое приняло директивы, согласно которым наша чистая прибыль будет направлена на ремонт отделений ... вот этот размер, который мог бы быть выплачен дивидендами в федеральный бюджет, который останется у нас, мы направим на ремонт сельских удаленных отделений, в рамках программы следующего года - это более 1 млрд рублей", - рассказал глава компании.

В конце августа глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что точные источники финансирования для программы модернизации "Почты России" назовут до конца года.


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