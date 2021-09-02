Мосгорсуд отменил приговор экс-следователям центрального аппарата СК, обвинённым в крупной взятке

Городской суд Москвы решил отменить приговор двум бывшим высокопоставленным следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Триневу, которых ранее признали в виновными в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), оповещает пресс-служба столичных судов.

В марте суд нижестоящей инстанции назначил им реальные сроки заключения (от 6 до 8 лет), лишив их специальных званий и запретив служить в правоохранительных органах.

Мосгорсуд счёл, что дело Дубинского и Тринева стоит отправить на новое рассмотрение ввиду многочисленных процессуальных нарушений.

Дубинского при этом поместили под домашний арест, а Тринев по-прежнему должен находиться в СИЗО.

"Коммерсант" описывал фабулу дела: по версии СК, осенью 2018 года на тот момент высокопоставленные следователи получили от заявителя по делу адвоката Алексея Коврижкина 5 млн рублей за непривлечение его клиентов, банкиров "Экспресс-Кредита", к ответственности за растрату 210 млн рублей.