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РКН грозит Google и Apple многомиллионными штрафами за неудаление приложения "Навальный"

фото ЗакС политика РКН грозит Google и Apple многомиллионными штрафами за неудаление приложения "Навальный"

Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google удалить из своих сервисов созданное командой оппозиционера Алексея Навального мобильное приложение, целиком посвященное стратегии так называемого "умного голосования". Ведомство напоминает, что структуры Навального признаны в РФ экстремистскими.

"Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы", – также гласит сообщение от пресс-службы РКН.

В противном случае IT-гигантам пригрозили "экстремистской" статьей 282 УК, предполагающей для юридических лиц крупные штрафы.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального* признали экстремистскими в июне, а решение вступило в законную силу 4 августа.

"Умное голосование" Навального предлагает россиянам голосовать в каждом регионе и округе за самого сильного кандидата, выдвинувшегося против кандидата от власти.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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