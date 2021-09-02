Роскомнадзор потребовал удалить статью ЗАКС.Ру о выборах 2016 года

Поздно вечером 1 сентября ЗАКС.Ру был вынужден убрать со своего сайта материал "Выборы-2016: игра на выбывание" по требованию Роскомнадзора.

В тексте, опубликованном 9 августа 2016 года, рассказывалось о кандидатах, которые отказались от борьбы за депутатские мандаты шестого созыва Законодательного собрания Петербурга. Назывались вероятные причины, которые могли заставить сняться с гонки отдельных участников выборов, в том числе лидера общественного движения "Народные эксперты" Артема Шейкина, экс-депутата ЗакСа Вадима Войтановского, вице-спикера Сергея Анденко.

Упоминались также директор строительной компании "Воин-В" Олег Глущенко и градозащитник Николай Лаврентьев, которые пытались собрать подписи избирателей для регистрации самовыдвиженцами. Кроме того, рассказывалось о партиях и кандидатах-одномандатниках, не допущенных до выборов избирательными комиссиями.

В уведомлении Роскомнадзора говорится, что доступ к статье был ограничен на основании постановления Отдела судебных приставов по Центральному административному округу города Москвы от 9 августа 2021 года.

"Размещена информация, порочащая честь, достоинство или деловую репутацию гражданина", – утверждается в документе.

Редакция ЗАКС.Ру была вынуждена выполнить требование надзорного ведомства об удалении статьи, поскольку отказ грозил бы полной блокировкой сайта издания.

Личность автора обращения, на основании которого приняли решение о запрете публикации, редакции не известна. Нет информации в письме РКН и о судебном решении, из-за которого могли бы вынести свое постановление столичные приставы. ЗАКС.Ру направит в Роскомнадзор и Отдел судебных приставов запросы, чтобы выяснить, что конкретно послужило основанием для требований об удалении материала.