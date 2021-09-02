"Зеленая альтернатива" хочет бороться с плагиатом в научных работах чиновников

Борьба с так называемыми некорректными заимствованиями в научных работах представителей власти станет одним из направлений деятельности партии "Зеленая альтернатива", если ей удастся на сентябрьских выборах добиться избрания своих представителей. Об этом в интервью радиостанции "Маяк" рассказал кандидат от партии Анатолий Баташев.

"Огромное количество высших и средних чиновников имеют списанные диссертации и дипломы. Это доказано. "Зеленая альтернатива" предлагает одномоментно уволить всех чиновников, у которых списаны диссертации", – произнес политик.

В утвержденном ЦИК федеральном списке "Зеленой альтернативы", которая основана в 2019 году и потому впервые участвует в думских выборах, фигурирует 214 человек. Возглавляет список поп-певица Виктория Дайнеко. По одномандатным округам партии удалось зарегистрировать 32 кандидата.