Из-за потока нелегальных мигрантов Польша ввела режим ЧП на белорусской границе

Польский президент Анджей Дуда подписал указ, устанавливающий режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, который напечатали в национальной газете "Речь Посполита". Отныне в 183 приграничных населенных пункта строго запрещен въезд всем, кроме местных жителей. Запрет касается и представителей СМИ. Нарушителей ждут наказания, вплоть до лишения свободы.

По последним данным польских силовиков, в последнее время границу с Белоруссией ежедневно пересекают незаконным образом от 100 до 250 мигрантов.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что белорусские чиновники за вознаграждение на систематической основе организуют незаконный провоз через польскую границу мигрантов из Средней Азии, желающих попасть на территорию Евросоюза. Рядом экспертов утверждалось, что помимо корыстного мотива чиновниками могла двигать и месть за серьезные санкции, наложенные на президента Александра Лукашенко и значительную часть его подчиненных. Правительство Польши, обнаружив в нынешнем году масштаб проблемы мигрантов, в том числе афганских беженцев, инициировало строительство стены с колючей проволокой на границе с Белоруссией.