Смольный готов потратить на украшение города искусственными новогодними елями 33 млн рублей

Смольный выделил на украшение Петербурга к Новому году искусственными елями 33 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзаказа.

Заказчиком работ по традиции является СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления". Конкурс выиграла компания ООО "Светодизайн".

В техдокументации указано, что подрядчик обязуется приобрести, доставить и установить в районах Северной столицы 14 искусственных деревьев высотой 20 метров.

Также победитель должен заняться украшением городских объектов новогодними атрибутами и их дальнейшим демонтажом. Установку елей следует провести в период с 31 октября до 19 декабря, а убрать — с 15 января до 15 марта.