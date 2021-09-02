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Смольный готов потратить на украшение города искусственными новогодними елями 33 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на украшение города искусственными новогодними елями 33 млн рублей

Смольный выделил на украшение Петербурга к Новому году искусственными елями 33 млн рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзаказа.

Заказчиком работ по традиции является СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления". Конкурс выиграла компания ООО "Светодизайн".

В техдокументации указано, что подрядчик обязуется приобрести, доставить и установить в районах Северной столицы 14 искусственных деревьев высотой 20 метров.

Также победитель должен заняться украшением городских объектов новогодними атрибутами и их дальнейшим демонтажом. Установку елей следует провести в период с 31 октября до 19 декабря, а убрать — с 15 января до 15 марта.


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