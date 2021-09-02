"Единая Россия" не стала участвовать в предвыборных дебатах на канале "Санкт-Петербург"

Вечером в четверг, 2 сентября, на телеканале "Санкт-Петербург" стартовали вторые дебаты представителей партий, участвующих в выборах в Государственную думу.

В них принимали участие кандидаты от 6 из 14 партий, участвующих в выборах. Седьмой должна была стать "Единая Россия", но ее представители не пришли.

В отсутствии партии власти высказывались Российская партия свободы и справедливости, "Зеленая альтернатива", "Яблоко", "Новые люди", "Справедливая Россия – За Правду" и "Коммунисты России".

Неделей раньше дебатировали представители семи других избирательных объединений, участвующих в выборах. Это "КПРФ", "Зеленых", Партии Роста, ЛДПР, "Гражданской платформы" и "Родины".