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Капитолина, кошка-хранительница Петропавловки, ушла из жизни в 21 год

фото ЗакС политика Капитолина, кошка-хранительница Петропавловки, ушла из жизни в 21 год

Коллектив Музея истории Петербурга в Петропавловской крепости понес существенную потерю: на 22-м году жизни скончалась кошка Капитолина, долгое время считавшаяся хранительницей Петропавловского собора. Об этом сообщили на странице музея "ВКонтакте".

"Последние полгода я на нее смотрела, и видно было, как она на глазах угасает, ее наблюдал врач. Не всякой кошке дано было прожить жизнь так, как прожила Капа — она была равноправным членом нашего сообщества, ее знал и любил весь город", – рассказала ТАСС сотрудница музея Марина Логунова.

Особенностью Капитолины было также то, что ее специально не заводили — она пришла на Заячий остров сама. До 17 лет она вела активный образ жизни, охотилась на птиц и мышей. В последнее время у возрастной кошки почти полностью исчез аппетит, возникли проблемы с легкими, и ее поместили в кислородную камеру.

фото: Музей истории Петербурга / ВКонтакте


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