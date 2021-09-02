На праздновании 800-летия Александра Невского в Петербурге ожидается присутствие Путина

Глава российского государства Владимир Путин намеревается совершить визит в Петербург по случаю торжеств, которые пройдут в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, канонизированного Русской православной церковью.

"У президента есть планы в связи с этой датой (800-летием Невского), мы своевременно вас проинформируем. Но планы есть", – цитирует ТАСС ответ президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос журналистов .

В родном для Путина городе празднование пройдет в воскресенье, 12 сентября, и включит в себя крестный ход и концерт.

Самыми знаменитыми историческими событиями с участием Александра Невского считаются победа над шведами на Неве (1240 год) и победа над представителями Ливонского ордена на Чудском озере (1242 год). В мае на мемориал в память о Ледовом побоище Путин выделил из бюджета 112 млн рублей.