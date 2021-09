ЦИК потребовал от "Медузы"* опровергнуть сведения в заметке о снятии бизнесмена Потапенко с выборов

Публикация "Медузы"*, вышедшая накануне и посвященная снятию с выборов в Госдуму кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко, вызвала протест со стороны Центризбиркома. Представители ведомства не удовлетворены тем, какие поводы для снятия называются в материале, а именно наличие у предпринимателя акций "Яндекса" и Сбербанка.

"На самом деле причиной обращения ЦИК России в суд послужило владение Дмитрием Потапенко ценными бумагами следующих иностранных компаний: AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc.", – говорится в официальном Telegram-канале ЦИК.

Центризбирком требует от редакции опубликовать опровержение изложенных в заметке данных.

Отметим, что после того, как Потапенко отказали в регистрации на выборах, он пожаловался, что представленные избиркомом декларации содержали поддельные подписи и к нему не имели отношения.

"Там стоят фальсифицированные подписи и даты, которые есть. Почему это важно — с этих несоответствий данных пошли запросы на эти якобы существующие иностранные активы", – рассказал он 2 сентября "Эху Москвы".

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, исполняющих функцию иностранного агента