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Ущерб от загрязнения реки Каменки оценили в 12 млн рублей

фото ЗакС политика Ущерб от загрязнения реки Каменки оценили в 12 млн рублей

Чиновники из комитета по природопользованию закончили изучать недавний инцидент со сбросом в реку Каменку в Приморском районе сточных вод, цемента и песка, который, как говорится в сообщении от Смольного, осуществил расположенный поблизости бетонный завод. По оценкам специалистов, окружающая среда от этих действий юридического лица пострадала на сумму, превышающую 12,6 млн рублей.

Дальнейшую судьбу нарушителя предстоит решать природоохранной прокуратуре, получившей результаты комитетской проверки.

Вместе с тем, чиновники уже привлекли юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию бетонного завода, к административной ответственности по шести статьям КоАП. В общей сложности с нарушителя взыскали по этим делам 860 тысяч рублей.


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