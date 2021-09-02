Не видели, но осуждают

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В понедельник, 6 сентября в Октябрьском районном суде Петербурга огласят еще один приговор по "дворцовому делу". Прокурор запросила для участника митинга 31 января Ильи Першина 3 года и 2 месяца колонии-поселения за то, что при попытке задержания он якобы нанес несколько ударов сотруднику ОМОН Ивану Алексееву. Все обвинение строится на показаниях потерпевшего и его коллег-силовиков, которые не видели момент удара. ЗАКС.Ру рассказывает, как проходило последнее заседание по делу о нападении на омоновца, подробности которого никто, кроме потерпевшего, рассказать не смог.

Как и на прошлом заседании, слушание по делу началось с просмотра видеозаписи момента задержания. Для этого адвокаты принесли в зал суда 30-дюймовый телевизор, чтобы покадрово рассмотреть все детали инцидента - на прошлом заседании на экране казенного ноутбука разглядеть что-либо специалисты по судебной экспертизе не смогли. Впрочем, насладиться качественной картинкой им все равно не дали - на последнем заседании они не присутствовали. Оценивать происходящие предстояло только судье, которая с линейкой стояла у голубого экрана и спрашивала, кто где стоит и кого задерживает.

На записи, которую следователи взяли с неназванного YouTube-канала, видно, как омоновец держит Першина, стоя у него за спиной. Они синхронно шагают в сторону памятника Николаю I. Вид на доли секунды прерывается проходящим мимо журналистом. В следующую секунду силовик отводит назад ногу, которую позже врачи признают травмированной, и падает. Сослуживцы бегут выручать товарища, а Першин уже успел отойти на "безопасное" расстояние. Дальше Алексеев снова валится на землю, его подхватывают другие гвардейцы и ведут его за оцепление. После "нападения" у Алексеева диагностировали ушиб коленного сустава, не уточняя, с какой стороны.

фото Екатерины Хабидулиной, ЗАКС.Ру

Что именно случилось за те непоказанные доли секунды - достоверно установить не удалось. К замечанию адвокатов "ОВД-Инфо" о том, что на видео ноги участников дела едва пересекаются, судья отнеслась скептически. Есть только показания потерпевшего и его коллег, которые на допросе говорили, что не видели нападения. Другой свидетель, подруга обвиняемого Эржени Раднаева, которая видела момент попытки задержания на Исаакиевской площади, подтвердила, что не видела как Першин бьёт силовика. Она считает, что омоновец мог сам поскользнуться на снегу. Прокурор полагает, что Раднаева высказала свою версию из-за "солидарности" с подсудимым.

На заседание вызвали мать ребенка Першина Анастасию Козлову, с которой он расстался в январе 2021 года, незадолго до задержания. В 2019 году у них родился сын, но в свидетельство о рождении отца не вписали - на момент получения документов у него был просрочен паспорт, а без личного присутствия отца с документами вписывать отказались. Несмотря на формальные детали, Козлова отзывается о бывшем с некоторой теплотой. Они продолжают общаться, Першин несколько раз в месяц поддерживает ее финансово, а также не упускал возможностей провести время с сыном.

Пострадавший Алексеев на предыдущих заседаниях суда заявлял, что не желает обидчику строгого наказания и хочет закончить все "мирно", но у стороны обвинения другое мнение по этому поводу. На прениях прокурор заявила, что Першин сможет исправиться лишь через наказание, связанное с лишением свободы. По мнению гособвинителя, на это потребуется три года и два месяца колонии-поселения, несмотря на то, что на иждивении у подсудимого находится несовершеннолетний ребенок и пожилая мать. Максимальное наказание по этой статье - пять лет под стражей.

- Если честно, я даже речь подготовил, но я услышал эти "три года", и слов нет. Я сына не буду видеть, получается, три года. Все обвинение, по сути, строится лишь на одном показании человека. Единственное видео, которое может доказывать там мою вину, оно же и показывает, что я не мог нанести этот удар. Я в шоке нахожусь сейчас, если честно. Я сожалею, что человек получил травму, но я этого удара не наносил. Полгода я тут сижу, и не было ни дня, чтобы я не думал об этом. Каждый день. Я представлял себе разные ситуации там, как это [нанести удар по задней стороне колена стоя спиной к цели] все-таки можно сделать. С моей богатой фантазией это не получилось, - говорил Першин, выступая с последним словом.

С февраля обвиняемый, кажется, успел привыкнуть к этим заседаниям. Во время перерыва Першин обсуждал с сотрудником полиции отборочный матч на Чемпионат мира 2022 года между Россией и Хорватией, который накануне закончился ничьей.

На последних заседаниях Першин передвигается с помощью трости. Перед началом заседания, он попросил своих защитников купить ему ибупрофен или любое другое обезболивающее. За время пребывания в СИЗО у подсудимого обострилась межпозвоночная грыжа - защемление седалищного нерва. От этого у него болит поясница. Боль распространяется на ноги и мешает спать. Купировать боли в изоляторе не получается - не хватает медикаментов.

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

- Его даже к неврологу не направляли, хотя ходатайствовали об этом. С этим очень сложно. Максимум, что он получает - витамины группы B. Боль не купируется совсем, - рассказала ЗАКС.Ру Раднаева.

Першину 27 лет. На момент задержания он работал администратором в отеле. Несмотря на затянувшиеся "прогулы" он по-прежнему числится в штате. Першин закончил художественную школу и подрабатывал художником, выполнял всякие заказы по живописи. Находясь в "Крестах", он начал вести дневник с заметками о заключении и зарисовками арестантского быта. Часть рисунков опубликована в "ОВД-Инфо".

Судья огласит решение утром 6 сентября. В случае обвинительного приговора адвокаты Першина намерены добиваться отмены решения суда через ЕСПЧ.

Константин Леньков