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Новости 12:15

В Парголово освобождают от незаконных строений охранную зону водопровода

фото ЗакС политика В Парголово освобождают от незаконных строений охранную зону водопровода

Экоактивисты из общественного движения "Зеленый фронт" добились привлечения внимания чиновников к незаконным сооружениям в Парголово. Проблема состояла в том, что они занимают охранную зону водопровода, с чем согласились специалисты из ГУП "Водоканал". Собственно, капитальные строения занимали территорию, находящуюся в ведении самого ГУП.

После установления этого факта сотрудники "Водоканала" при поддержке чиновников из комитета по контролю за имуществом начали освобождать местность от объектов, препятствующих нормальному обслуживанию водопровода. Ранее "Водоканал" выдал предписание о ликвидации строений.

фото: "Зеленый фронт"


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