Шамахов обсуждал с Бегловым продолжение работы в РАНХиГС

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов сообщил журналистам, что администрация Петербурга участвовала в переговорах о возможности продолжения его работы в руководстве вуза, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

⁃ Руководство академии и руководство города тоже в этом участвовало, предложили те условия, которые именно в институте мне позволят заниматься управленческой деятельностью и продолжать то, что мы с большим коллективом и преподавателей, и студентов для продвижения на протяжении десятков лет делали, - заявил Шамахов.

На уточняющий вопрос ЗАКС.Ру экс-кандидат заявил, что с губернатором Петербурга Александром Бегловым обсуждал вопрос своих карьерных перспектив как со старым знакомым.

⁃ Мы с ним старые товарищи, так скажем. Я советовался с ним - не более того. Он абсолютно не участвовал ни в выдвижении [в депутаты Заксобрания Петербурга], ни в отказе [от участия в выборах], - сказал Шамахов.

Экс-кандидат добавил, что сам принимает подобные решения. По словам директора вуза, его решение отказаться от участия в выборах не связано с межпартийными договоренностями. Слухи о том, что он снялся с гонки из-за якобы договоренностей между "Единой Россией" и администрацией города, не соответствуют действительности, заявил Шамахов.

По словам директора вуза, его контракт заканчивается в январе. Позже ему предложили стать советником ректора академии Владимира Мау. Шамахов рассказал, что в его новые обязанности будет входить развитие всей региональной сети вуза.

Напомним, "Справедливая Россия - За правду" выдвинула Шамахова в депутаты Законодательного собрания по округу №13 (Приморский район). Он сообщил, что решил участвовать в выборах из-за приближающегося 70-летия. По закону, люди, достигшие этого возраста, не имеют права руководить вузом. Шамахов заявил, что не хочет уходить на пенсию и желает работать на благо Петербурга. За три недели до дней голосования, 1 сентября, Шамахов сообщил, что отказывается от участия в выборах, поскольку ему предложили другую должность в вузе. Для партии "Справедливая Россия - За правду" это решение стало сюрпризом.

София Саттарова