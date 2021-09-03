           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:40

Миронов убежден, что гидротехнические объекты должны строиться за счет федеральных денег

фото ЗакС политика Миронов убежден, что гидротехнические объекты должны строиться за счет федеральных денег

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с позицией относительно наводнений, с которыми в России приходится сталкиваться каждый год и от которых раз за разом не спасает существующая гидротехническая инфраструктура. Причина проблемы, по его мнению, коренится в неправильно выбранных источниках ее финансирования.

Миронов убежден, что из-за скудости региональных бюджетов местные власти так или иначе экономят на строительстве новых объектов или же "пускают все на самотек", в связи с чем без привлечения федеральных средств для решения проблемы не обойтись. Кроме того, по его данным, тысячи гидрозащитных сооружений устарели, а 650 - стоят бесхозными.

"В феврале, в преддверии паводка, я направил премьер-министру письмо с предложением выделить федеральные средства на модернизацию и возведение гидротехнических сооружений. В ответ мы получили отписку о том, что с 2012 по 2020 годы в стране отремонтировали 82 защитных сооружения. Это ничтожно мало", - посетовал политик, цитируемый собственной пресс-службой.

Он находит характерным, что от затоплений из года в год страдают зачастую одни и те же неаселенные пункты: один только Уссурийск с 2014 года затопило двенадцать раз.

"Если зоны риска известны, тем более нужны превентивные меры. <...> Nолько на Дальнем Востоке, по предварительным оценкам, ущерб от наводнений в этом году превысил 15 миллиардов рублей, в Крыму – 10 миллиардов. Лучше выделять деньги на предотвращение ЧС, чем на ежегодную ликвидацию", - рассудил депутат Госдумы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru