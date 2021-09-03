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Новости 13:11

Путину будет жалко, если Шойгу и Лавров уйдут в Госдуму

фото ЗакС политика Путину будет жалко, если Шойгу и Лавров уйдут в Госдуму

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме российский президент Владимир Путин высказался о возможном уходе двух министров-единороссов, Сергея Шойгу (главы Минобороны) и Сергея Лаврова (главы МИД), в Госдуму.

"Жалко. Они на своем месте хорошо работают. Решения должны приниматься ими, прежде всего, они сами должны в конечном итоге принять это решение", - приводит его слова "Интерфакс".

По замечанию Путина, для многих людей оба высокопоставленных чиновника являются живым подтверждением того, что ЕдРо - партия воплощающихся в жизнь реальных дел.

Напомним, что пятерку общефедерального списка "Единой России" в Госдуму на ее июньском съезде, в которую вошли Лавров и Шойгу, предложил сам Путин. Помимо них, в первой пятерке кандидатов-"паровозов" оказались главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и представительница ОНФ Елена Шмелева.


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