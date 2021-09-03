Депутату Васильеву снова не удалось восстановиться на выборах в ЗакС через суд

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в пятницу, 3 сентября, не стал удовлетворять жалобу депутата Заксобрания Петербурга от "Единой России" Андрея Васильева, подтвердив законность его недопуска до выборов в новый созыв городского парламента. О решении написано на сайте суда.

Васильев оспаривал отказ в регистрации кандидатом, полученный от Территориальной избирательной комиссии № 41. ТИК заявила, что количество брака в подписях избирателей, которые предоставил парламентарий, превысило допустимый порог. Депутат утверждал, что с представленными автографами все в порядке.

Городской суд Петербурга 25 августа встал на сторону комиссии. Истец обжаловал это решение во второй инстанции.

Напомним, Васильев был депутатом Заксобрания Петербурга с 2011 года. До этого он работал заместителем генерального директора "Кировского завода". Будучи членом фракции "Единая Россия", в партию он так и не вступил. В мае, после поражения на праймериз единороссов, парламентарий заявил, что результаты внутрипартийного голосования могли подтасовать.