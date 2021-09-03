Песков признал "конструктивным" предложение от СМИ скорректировать закон об иноагентах

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал новейшее коллективное обращение от редакций российских СМИ, в котором авторы предложили внести изменения в законодательство о СМИ-иноагентах на фоне все более частого его применения.

Как передает РИА "Новости", Песков счел документ "конструктивным", особо выделив то, что "это уже не требование".

"Поэтому, конечно, на предмет... реализуемости рассмотрим", - приводится цитата чиновника.

В обращении, поддержанном "Дождем"*, "Новой газетой", "Эхом Москвы" и другими редакциями, предлагается аннулировать действующий список СМИ-иноагентов.

Отметим, что с середины июля реестр СМИ-иноагентов Минюста увеличился вдвое и теперь в нем 43 позиции. Наибольший резонанс вызвало последнее "пополнение", а именно включение в реестр телеканала "Дождь"*, к которому благосклонно относился, в частности, предыдущий президент Дмитрий Медведев.

*Минюст 20 августа внес телеканал в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента