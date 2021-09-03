Роскомнадзор разблокировал Readovka после удаления материалов о единороссе Саблине

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из списка запрещенных, сообщили представители редакции в Telegram.

Блокировку сняли утром 3 сентября. Случилось это после того, как редакция уведомила Роскомнадзор уб удалении еще семи материалов о депутате Госдумы Дмитрии Саблине. Издание утверждает, что, хотя судебное разбирательство идет по одному материалу, который был заблоговременно снят с публикации, приставы требовали удалить еще семь текстов, посвященных деятельности Саблина.

"После консультации с нашими юристами редакция приняла решение также удалить запрашиваемые материалы, о чем мы уведомили РКН. Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится", - заключили в редакции.

Readovka попала в реестр запрещенных сайтов 30 августа. В основании было указано решение суда от марта 2020 года: тогда суд вынес решение о блокировке издания по иску Саблина. Поводом стала заметка, в которой шла речь о передаче почти половины акций совхоза имени Ленина через жену политика Павла Грудинина. Авторы материала утверждали, что стороны совершили „скрытую сделку купли-продажи" и „осложнили процесс возврата активов".

Изначально Readovka отказалась удалять материал, за что ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого материал исчез, на его место поставили опровержение.

В 2021 году Саблин подал в суд на Readovka из-за статьи, в которой говорилось, что у него якобы есть незадекларированная яхта.