           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:34

Градозащитники обжаловали снятие судебного запрета на снос корпусов Хладокомбината №4

фото ЗакС политика Градозащитники обжаловали снятие судебного запрета на снос корпусов Хладокомбината №4

Защитники зданий бывшего склада-холодильника на улице Шкапина, 43-45, возмутились определением суда, выданного накануне, 2 сентября. Суд отменил меры предварительной защиты сооружений, таким образом вновь легализовав их снос. Утром 3 сентября градозащитное сообщество подало частную жалобу на определение суда, передает движение "Живой город".

"Согласно статье 90 КАС РФ, в случае подачи частной жалобы на определение об отмене мер предварительной защиты суд приостанавливает действие определения. Снос в настоящий момент остается незаконным. Градозащитники уверены, что заключение КГИОП, которым одобрен снос зданий на участке, выдано с существенными нарушениями, и продолжат доказывать их в суде", - говорится в сообщение.

Следующее заседание по делу должно состояться 7 сентября.

Напомним, что градозащитные активисты забили тревогу в конце июля, обнаружив тяжелую технику и разрушительные действия на месте дореволюционных построек. В ситуацию вмешивался депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Здание склада-холодильника товарищества "Унион" было построено в 1909 году. На его месте девелопер, связанный с владельцем участка земли, хочет видеть комплекс новостроек площадью примерно 38 тысяч кв. метров.  


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru