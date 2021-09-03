Собянин зарегистрировался для дистанционного голосования

Московский мэр Сергей Собянин объявил о том, что будет голосовать на предстоящих выборах через интернет и что он записался на участие в голосовании в электронном формате. Такой способ волеизъявления он характеризует как "более быстрый, удобный и надежный", чем традиционный.

"Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти", - написал чиновник на своем сайте.

По данным Собянина, на сегодняшний день аналогичным образом записались на дистанционное голосование чуть менее полутора миллионов москвичей.

Напомним, что в единый день голосования в 2021 году электронную форму утвердили в семи регионах. Помимо столицы, это Курская, Нижегородская, Мурманская, Ростовская, Ярославская области и Севастополь.