Смольный назначил созданную им вместе с Ленобластью компанию мусорным оператором Петербурга

Комитет по природопользованию заключил соглашение на 10 лет об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО "Невский экологический оператор", сообщили в Смольном. Компании официально присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Петербурга.

К исполнению обязанностей "Невский экологический оператор" приступит не позднее начала 2022 года. Оператору нужно обеспечить всю систему сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения городского мусора. В ближайшее время компания должна представить в комитет по тарифам все документы, необходимые для расчета тарифа регионального оператора.

Перед компанией поставили задачу обеспечить плавный и комфортный для петербуржцев переход на новую систему обращения с отходами. Если раньше услуга по вывозу мусора относилась к жилищным, то теперь она станет коммунальной и будет оказываться по единым стандартам и правилам. На первом этапе оператор должен обеспечить своевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок и направить отходы на обработку или глубокую сортировку. В перспективе в его задачи войдет налаживание системы раздельного сбора мусора и реализация инфраструктурных проектов, которые призваны повысить эффективность системы обращения с ТКО в целом.

Губернатор Александр Беглов заявил, что выбор регионального оператора - это первый шаг к переходу на новые правила обращения с отходами в Петербурге. Он назвал главной задачей предстоящей реформы создание "принципиально новой, эффективной и прозрачной системы".

"Новая система обращения с отходами и внедрение раздельного сбора мусора позволят вернуть в экономику максимальное количество выделенных из отходов вторичных материальных ресурсов. А это, в свою очередь, позволит не расходовать на производство новые материалы, сберечь природные ресурсы, снизить нагрузку на окружающую среду", - приводит Смольный слова Беглова.

АО "Невский экологический оператор" зарегистрировано в январе 2021 года. Его учредители - Смольный, правительство Ленобласти, ПАО "Интер РАО" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг".