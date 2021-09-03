Прокуратура запросила по 15 лет колонии для двух экс-росгвардейцев по делу о подкинутых школьнику наркотиках

Прокуратура в ходе прений в Красногвардейском суде Петербурга запросила по 15 лет колонии строгого режима для бывших росгвардейцев Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова по делу о подброшенных подростку наркотиках, сообщает "Зона права" в Telegram.

Кроме сроков в колонии, гособвинение также запросило для каждого из подсудимых по 2 млн рублей штрафа.

Обвиняемые выступили с последним словом. В нем они принесли извинения 16-летнему потерпевшему и заявили, что на совершение преступлений их подтолкнули финансовые трудности - невысокая зарплата и наличие ипотеки. Оглашение приговора назначено на 27 сентября.

Лаврентьева и Бойкова обвиняют в нарушении нескольких статей УК: ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 228 (хранение наркотиков) и ст. 290 УК РФ (получение взяток). По версии следствия, они подкинули наркотики 16-летнему школьнику и требовали от него взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Молодой человек отдал им часть денег, попросил отсрочку, а затем сообщил о произошедшем в полицию. Росгвардейцев задержали у места, где школьник должен был оставить часть денег.