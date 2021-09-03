           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:54

Прокуратура запросила по 15 лет колонии для двух экс-росгвардейцев по делу о подкинутых школьнику наркотиках

фото ЗакС политика Прокуратура запросила по 15 лет колонии для двух экс-росгвардейцев по делу о подкинутых школьнику наркотиках

Прокуратура в ходе прений в Красногвардейском суде Петербурга запросила по 15 лет колонии строгого режима для бывших росгвардейцев Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова по делу о подброшенных подростку наркотиках, сообщает "Зона права" в Telegram.

Кроме сроков в колонии, гособвинение также запросило для каждого из подсудимых по 2 млн рублей штрафа. 

Обвиняемые выступили с последним словом. В нем они принесли извинения 16-летнему потерпевшему и заявили, что на совершение преступлений их подтолкнули финансовые трудности - невысокая зарплата и наличие ипотеки. Оглашение приговора назначено на 27 сентября.

Лаврентьева и Бойкова обвиняют в нарушении нескольких статей УК: ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 228 (хранение наркотиков) и ст. 290 УК РФ (получение взяток). По версии следствия, они подкинули наркотики 16-летнему школьнику и требовали от него взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Молодой человек отдал им часть денег, попросил отсрочку, а затем сообщил о произошедшем в полицию. Росгвардейцев задержали у места, где школьник должен был оставить часть денег.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru