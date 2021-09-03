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Фигуранта дела о хищении иконы, подаренной Путиным Валдайскому монастырю, начнут судить

фото ЗакС политика Фигуранта дела о хищении иконы, подаренной Путиным Валдайскому монастырю, начнут судить

В Ленинградской области частично завершилось следствие по делу о хищении прошлой осенью из Валдайского Иверского мужского монастыря иконы, которую подарил духовенству лично президент Владимир Путин еще в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба Новгородской областной прокуратуры. Дело против одного из двух фигурантов передали в суд. Речь идет о 47-летнем жителе Ленобласти.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу", - гласит сообщение.

Прошлой осенью по подозрению в совершении кражи задержали и арестовали двоих мужчин. Сообщник 47-летнего обвиняемого остается под следствием. По версии силовиков, в ночь на 1 сентября 2020 года, совершив подкоп, злоумышленники похитили, помимо Иверской иконы Богоматери, украшения и крест на общую сумму 4,8 млн рублей. Задерживали их с привлечением ФСБ. 


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