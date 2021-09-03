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Суд во Владимире дал двадцать суток ареста сподвижнику шамана Габышева

фото ЗакС политика Суд во Владимире дал двадцать суток ареста сподвижнику шамана Габышева

Один из последователей якутского шамана Александра Габышева, Виктор Егоров, получил от суда во Владимире 20 суток спецприемника, передает "Апология протеста".

В августе он уже отбыл 10-суточный административный арест - "за призывы проведения несанкционированных публичных акций (пешее движение из Нижнего Новгорода в Москву) за Сашу [Габышева], за свободную Россию". На сей раз ему вменили несанкционированное шествие "с целью выражения несогласия с направлением на принудительное лечение гражданина Габышева", конечной целью которого, по версии суда, была Москва. Адвокаты "Апологии протеста" будут обжаловать судебное решение.

Напомним, что Александр Габышев из Якутии, называющий себя шаманом, в течение последних двух лет подвергается преследованию силовиков и принудительному психиатрическому лечению. В фокус внимания общественности он первоначально попал своим публично выраженным стремлением пешком дойти из Сибири до Москвы и оккультным способом приблизить отставку действующего президента. Место проживания Габышева не раз брали штурмом целые отряды спецслужб. В последний раз его отправили на принудительное лечение за якобы применение силы к росгвардейцу, несмотря на то, что Габышев последовательно заявляет о принципиально мирном характере своих действий и намерений.


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