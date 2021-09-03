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Новости 17:01

Минюст признал СМИ-иноагентами четыре юрлица, созданные внесенными в реестр журналистами

фото ЗакС политика Минюст признал СМИ-иноагентами четыре юрлица, созданные внесенными в реестр журналистами

Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов четыре юрлица изданий по их просьбе, сообщается на сайте Минюста.

Их учредители — журналисты, которых внесли в реестр иноагентов до этого: сотрудники "Открытых медиа" Максим Гликин* (ООО "Альтаир 2021"*), Илья Рождественский* (ООО "Вега 2021"*), Юлия Ярош* (ООО "Главный редактор 2021"*),  а также экс-корреспонденты"Проекта"** Софья Гройсман*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Петр Маняхин* и Ольга Чуракова* (ООО "Ромашка монолит"*).

В министерстве заявили, что в этом случае речь идет о "добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности". В закона "О СМИ" прописано, что физлица, внесенные в реестр, должны в течение месяца создать российские юридические лица и уведомить Минюст об этом. 

Таким образом, в реестре иноагентов уже 47 пунктов. 27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не согласны с формулировкой "преследование", но считают обращение заслуживающим внимание.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ


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