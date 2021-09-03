Получившей пять суток за символику "умного голосования" женщине заменили арест штрафом

В Ростове-на-Дону смягчили успевшее получить резонанс наказание для оппозиционной активистки Беллы Насибян, которую накануне арестовали на пять суток за выложенные в соцсетях фотгорафии с символикой "умного голосования". Как пишет местное издание 161.ru, пребывание в спецприемнике молодой матери, которая воспитывает трехлетнюю дочь, заменили штрафом, сумма которого пока не называется.

Отметим, что по действующим в РФ правовым нормам женщин, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя отправлять под административный арест.

В фотографиях наклеек "умного голосования", продвигаемого командой Алексея Навального, суд 2 сентября усмотрел "демонстрацию экстремистской символики".