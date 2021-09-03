Петербургские единороссы начали конференцию

Отделение "Единой России" в Петербурге в пятницу, 3 сентября, открыло третий этап своей предвыборной конференции. Как и предыдущие два, он проходит в культурно-досуговом центре "Московский".

Делегатам предстоит утвердить программу партии на выборах депутатов Заксобрания.

Конференцию открыл лидер петербургских единороссов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Вскоре он передал слово народному учителю России Майе Пильдес. Она похвалила проект программы партии за то, что много внимания в нем уделяется вопросам образования. Однако Пильдес в своем выступление затронула и несколько проблем, связанных с проблемами обучения и воспитания детей. В том числе — недостатка школ в городе.

— Начинается учебный год, и машины стоят в пробках. Почему это происходит? Да потому что детей возят из района в район, — сказала с трибуны Пильдес.

Напомним, в рамках первого и второго этапов конференции были подведены итоги внутрипартийных праймериз и выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы и ЗакСа.

Сергей Еремеев