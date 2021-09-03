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"Мы должны быть оптимистами": Милонов поддержал идею проведения еще одной Олимпиады в России

фото ЗакС политика "Мы должны быть оптимистами": Милонов поддержал идею проведения еще одной Олимпиады в России

Допущение президента Владимира Путина, рассматривающего вариант с подачей заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года в России, приветствует петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов. В качестве идеального места для организации соревнований он видит регионы Северо-Запада, но принципиальных возражений против других локаций не имеет.

"Если Олимпийский комитет России примет решение подать заявку от Дальнего Востока — тоже хорошо. Будет повод съездить туда. Я хоть и депутат Госдумы, но ни разу там не был. То денег нет, то времени. А очень хочется!", - признался политик в интервью "Спорт-Экспрессу".

По мысли Милонова, именно Россия может внести перелом в мировой спортивный тренд, который его не устраивает сегодня.

"Наверное, мы должны быть оптимистами. Мы должны верить, что люди, которые превращают Олимпийское движение в какой-то отстой, вымрут как динозавры. И нормальные люди снова вернутся. Сейчас идет очень плохая тенденция на Олимпийских играх. Если так и продолжится, то спорт превратится в уныние", - заявил единоросс.

Отметим, что в 2014 году Россия уже принимала на своей территории зимнюю Олимпиаду, что привело к санкциям от международного антидопингового агентства и невозможности для отечественных спортсменов в настоящее время выступать на любых мировых соревнованиях под национальным флагом.

Ранее петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял, что город готов принять Олимпийские игры в 2036 году.


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