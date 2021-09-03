Макаров заявил о поддержке народа и об исполнении единороссами своих обещаний

Председатель Заксобрания Петербурга и лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров признался, что за несколько недель предвыборной кампании он не слышал в свой адрес критики от людей, с которыми встречался. Это заявление единоросс сделал на конференции партии 3 сентября.

— Куда ни приедем, я ощущаю поддержку... Люди останавливаются, говорят слова поддержки, благодарности, — заявил Макаров.— Ни разу не слышал за эти недели в свой адрес каких-то жёстких слов.

Также спикер ЗакСа сказал с трибуны, что единороссы никогда не обещали того, чего не смогли бы выполнить. Он также упрекнул в обратном отдельные малые партии, названия которых озвучивать не стал.

— Когда я слушаю их обещания, я все равно что присутствуют на передаче "В гостях у сказки", — сказал Макаров.

Третий этап конференции петербургского отделения "Единой России" проходит в КДЦ "Московский". Партийцы планируют утвердить на нем свою предвыборную программу.

Сергей Ермеев