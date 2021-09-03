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Беглов почтил память погибших в бесланской трагедии

фото ЗакС политика Беглов почтил память погибших в бесланской трагедии

В ставшей традиционной для Петербурга акции памяти жертв теракта в Беслане поучаствовал глава города Александр Беглов. В Малоохтинском парке он возложил цветы к мемориалам "Детям Беслана" и "Воинам, погибшим на Кавказе", передает пресс-служба Смольного. Скорбное богослужение (литию) провели возле храма Успения Пресвятой Богородицы.

Мероприятие посетила делегация из Северной Осетии, в том числе свидетели трагических событий. Петербургские школьники передали в музей печально знаменитой бесланской школы №1 фигурку ангела-хранителя.

Напомним, что беспрецедентная в российской истории по числу жертв террористическая акция, организованная Шамилем Басаевым, длилась с 1 по 3 сентября 2004 года. Захватившие школу террористы, удерживавшие более тысячи заложников, были ликвидированы в результате штурма на третий день событий. Вместе с ними погибло 333 мирных жителя, включая 186 детей.


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