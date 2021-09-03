Кандидат в депутаты от КПРФ хочет через суд снять с выборов правозащитницу Михайлову

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу №3 Роман Луговский, выдвинутый КПРФ, подал иск в Санкт-Петербургский городской суд с требованием снять с выборов его конкурентку от "Яблока" и правозащитницу Ксению Михайлову, сообщила ЗАКС.Ру кандидатка. Она уточнила, что иск подан к территориальной избирательной комиссии №18, которая ее зарегистрировала как кандидата. Это решение ТИК Луговский считает незаконным и требует принять обратное - об отказе в регистрации, рассказала Михайлова.

Она напомнила, что сначала ТИК отказала ей в регистрации. После этого правозащитница снова подала документы, но избирком отказался принимать бумаги - комиссия заявила, что для этого партия должна провести новый съезд. Суд решил иначе и обазал ТИК зарегистрировать Михайлову, избирком сделал это через несколько дней после соответствующего решения суда.

- С теми же доводами приходит господин Луговский. Он говорит, что повторное выдвижение должно быть не просто повторным выдвижением, когда кандидат представляет действующие и действительные документы о своем выдвижении, а то, что партия еще раз должна собраться съездом и еще раз принять то же самое решение о выдвижении того же кандидата, - сообщила Михайлова.

Правозащитница считает, что ТИК второй раз быстро приняла решение о регистрации якобы для того, чтобы оставить время на снятие ее с выборов через суд. Михайлова уверена, что законных основания для удовлетворения иска Луговского нет.

Во-первых, отметила кандидатка, решение съезда "Яблока" действительно 30 дней - в этот период и состоялось повторное выдвижение. Во-вторых, человека нельзя снять с выборов, если избирком не извещал его о недостатках в документах, заявила Михайлова со ссылкой на закон о выборах.

Если суд будет принимать законное решение, то Луговскому откажут в удовлетворении иска, уверена правозащитница. Она добавила, что заседание назначено на утро 7 сентября.

София Саттарова