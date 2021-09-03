Зону платной парковки в Центральном районе Петербурга начали помечать синей разметкой

Работники ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" начали наносить синюю дорожную разметку на улицах Центрального района, где запланировано введение платной парковки, сообщили в комитете по транспорту.

В комитете надеются, что синяя разметка поможет автомобилистам лучше ориентироваться в потоке и однозначно определять границы платного парковочного пространства. Пока разметку наносят по 20 адресам вручную с применением холодного пластика со светоотражающими микростеклошариками. Работы проводятся ночью в сухую погоду, чтобы на дорогах из-за них не собирались пробки. Наряду с разметкой будут установлены дорожные знаки "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов" с организацией парковочных мест для маломобильных граждан.

Сейчас в зону платной парковки входят 28 улиц, к концу 2021 года их перечень увеличится еще на 71. Эта зона расположится в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Здесь обустроят более 5 тысяч парковочных мест.

В комтрансе обратили внимание на то, что с 20 сентября по 71 улице Центрального района вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта. Там установят знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". С момента их установки и до ввода новой зоны в эксплуатацию парковка там будет работать в тестовом режиме: плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Точную дату запуска этого нового участка зоны комтранс определит после того, как рабочие завершат обустройство улиц разметкой, знаками и паркоматами.

В начале июня комтранс заключил с АО "Петербургские дороги" контракт на разработку проекта по расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, его стоимость составила более 30 млн рублей. Ожидается, что в 2022 году зона платной парковки расширится до 336 улиц.

фото: pixabay.com