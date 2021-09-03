           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:25

Жители Шушар жалуются на пропавшие кровати из недавно открытого детского сада

фото ЗакС политика Жители Шушар жалуются на пропавшие кровати из недавно открытого детского сада

В сообществе "Шумные Шушары" 3 сентября появилась запись скандального содержания: местные жители утверждают, что вскоре после открытия нового и долгожданного детского сада №49 его убранство сильно обеднело по сравнению с картинками в городских СМИ в день начала работы учреждения. Активисты намерены жаловаться в электронную приемную Смольного.

В частности, утверждается, что вместо тридцати красивых кроватей, которые фигурировали в день торжественного открытия садика, их сменили только девять кроватей типа "выдвижной ящик". В связи с этим к своему неудовольствию авторы поста предполагают, что двадцати детям придется спать стоя.

"У меня плохие новости "Карета превратилась в тыкву". Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы последние, кто был в детском саду перед 1 сентября, при вас все было, замечаний у вас не было, а куда это все делось потом?", - обращаются шушарцы к губернатору Александру Беглову и его подчиненным.

Если верить публикации в соцсети, то в неизвестном направлении исчезли также, помимо кроватей, жалюзи и игрушки.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru