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"Фонтанка": В администрации Красносельского района идут обыски по делам о "пропавшем" благоустройстве

фото ЗакС политика "Фонтанка": В администрации Красносельского района идут обыски по делам о "пропавшем" благоустройстве

Здание администрации Красносельского района 3 сентября с обыском посетили силовики, передает "Фонтанка" со ссылкой на свой источник в правоохранительных структурах. По словам последнего, исполнение районными чиновниками контрактов на благоустройство территории послужило поводом для возбуждения двух уголовных дел.

Имеется в виду облагораживание набережной Балтийского бульвара и ремонт в школе №262. По версии следствия, выделенные на эти цели деньги ушли не по назначению. Скандальности ситуации придает то обстоятельство, что контракты явились частью нацпроекта "Комфортная среда для жизни", а это почти всегда означает повышенный интерес к их исполнению из федерального центра.

В администрации района происходящее журналистам пока никак не комментируют.


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