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Вакцинирующим граждан медикам Псковской области выделили 26 млн рублей на стимулирующие выплаты

фото ЗакС политика Вакцинирующим граждан медикам Псковской области выделили 26 млн рублей на стимулирующие выплаты

Псковская область получила федеральную дотацию в размере более 26 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут распределены в качестве стимулирующих выплат между медицинскими работниками, участвующими в кампании вакцинации населения от коронавируса. Об этом пишет "Псковская лента новостей" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В данном случае задействованы деньги из резервного фонда кабинета министров.

Всего из более чем 174 тысяч жителей Псковской области, сделавших прививку от COVID-19, полностью прошли цикл вакцинации свыше 153 тысяч граждан.


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