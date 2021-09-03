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Шульман - о сегодняшнем УК: Все преступления против государства наказываются строже, чем против человека

фото ЗакС политика Шульман - о сегодняшнем УК: Все преступления против государства наказываются строже, чем против человека

Политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман проанализировала то, как в последние годы и десятилетия менялся российский уголовный кодекс, и пришла к умозаключению, что наблюдается крен в сторону советской правовой системы. Главное для нее в этом тренде то, что преступления, направленные против государства, в целом караются несоизмеримо строже, чем насилие и любая "уголовка" по отношению к частному лицу. Для Шульман это выглядит "извращенной и вредной логикой".

"Когда граждане сбивают друг друга на машинах либо друг друга колотят, то от этого страдает сам поколоченный и сбитый, его ближайшая родня. А когда политический деятель Платошкин распространяет крамолу по YouTube, то ее слушают тысячи и тысячи. И тем самым основы государственного строя могут быть подкошены, он рухнет страшными обломками. И тогда просто на каждом углу все будут давить детей, обижать гусей и всячески безобразничать. Это все чушь собачья, но звучит убедительно", - иронично рассудила эксперт в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Наибольшее недоумение и неприятие с ее стороны вызывает практика взыскания штрафов за физическое насилие, отсылающая, по словам Шульман, чуть ли не в Средние века.

"Это какая-то "Русская правда", там есть все эти прайс-листы. Палец оторвал – сколько стоит, совсем убил, если княжьего тиуна зарезал, если девку, если кого-то еще. Платишь столько-то пострадавшему, столько-то князю серебра, и иди себе дальше", - провела она аналогию.

Политолог убеждена, что побои и физическое насилие должны наказываться обязательными работами или "сутками" в спецприемнике. Однако, констатировала она, последний формат наказания все больше становится уделом граждан, в чем-либо не согласных с курсом действующей власти.


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