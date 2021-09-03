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Медиатека 21:15

В Петербурге почтили память жертв Беслана

фото Константина Леньковафото Константина Ленькова

На улице Малая Садовая 3 сентября прошло траурное мероприятие в память жертв теракта 2004 года в бесланской школе №1. Активисты движения "Весна" растянули баннер с портретами погибших и выложили из свечей слово "Беслан", передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

На акции присутствовал советник уполномоченного по правам человека Андрей Толмачев. Также пришел почтить память погибших депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он участвует в траурных мероприятиях каждое 3 сентября. 

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— Я помню Беслан так, будто это было вчера. Невыносимый ужас. Невыносимо больно. Погибли сотни детей. С тех пор почти каждый год я прихожу сюда 3 сентября.  Раньше здесь выступали, говорили какие-то слова. Сейчас все слова уже сказаны. Мы понимаем, что произошло, что было совершено преступление, причем с двух сторон: со стороны террористов и со стороны тех, кто отдал приказ о штурме, не сделав всего необходимого для спасения детей, — сказал Вишневский. 

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за акцией, но мешать проведению не стали. Спустя час общественники свернули плакат. 

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1 сентября 2004 года в бесланской школе №1 боевики взяли в заложники более 1100 человек, среди которых были дети, родители и учителя. 3 сентября российские власти начали штурм здания школы. В результате теракта погибли 333 человека. Более 700 получили ранения. Ответственность за захват взял на себя Шамиль Басаев. 

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Константин Леньков


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