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Статьи 3 сентября, 22:43

Августин в помощь: Петербургские единороссы утвердили свою программу

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

"Единая Россия" в Петербурге 3 сентября провела очередной, уже третий, этап своей партийной конференции. Делегаты заслушали 25-минутную речь своего лидера Вячеслава Макарова, а потом одобрили предвыборную программу. Председатель городского парламента снова призывал коллег к единству, но теперь с конкретными примерами из избирательной кампании и отсылками к Владимиру Путину, Валентине Матвиенко и Августину Аврелию. 

Свою конференцию петербургские единороссы, как обычно, проводили в КДЦ "Московский". В повестке был один основной вопрос: за две недели до единого дня голосования партии предстояло утвердить программу, с которой она пойдет на выборы в ЗакС. В "Единой России" всячески подчеркивали, что ее сформировали на основе наказов избирателей. Чтобы продемонстрировать свое единство с народом, конференцию начали с выступления представительницы общественности – председателя совета Академической гимназии № 56 Майи Пильдес. Затем слово предоставили партийным активистам: врачу-терапевту Тимуру Гарифуллину и члену палаты молодых законодателей Совета Федерации Дмитрию Бубнову.

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Пильдес на правах почетного гостя предоставили место в президиуме. Рядом с лидером петербургских единороссов Вячеславом Макаровым, главой регионального исполкома ЕР Владимиром Носовым и двумя членами первой пятерки партии на выборах в ЗакС: сенатором Андреем Кутеповым и его помощником, председателем наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис" Павлом Крупником.

Актриса и действующий депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, получившая второе место в общегородской части списка, осталась в зале, среди гостей съезда. Там же, вместе с рядовыми делегатами расположился и третий номер, вице-губернатор Александр Бельский. Он занял место рядом с главой комитета по социальной политике Александром Ржаненковым, кандидатом "Единой России" по округу № 2. 

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Кульминацией конференции стало вовсе не голосование за программу, а речь Макарова. Уходящий вопреки своим озвученным ранее намерениям в Госдуму спикер городского Заксобрания выступал 25 минут, почти половину всего мероприятия. Начал Макаров с рассказа о повсеместном одобрении деятельности единороссов.

- Куда ни приедем, я ощущаю поддержку. Когда люди подходят, останавливаешься, разговариваешь – слова поддержки, признательности, благодарности. Я ни разу не услышал за эти недели в свой адрес каких-то жестких, резких слов, - признался спикер.

Высказавшись о программе и о задачах партии в целом, Макаров напомнил призывы президента Владимира Путина и сенатора Андрея Турчака не давать невыполнимых обещаний. Главный единоросс города уверен, что его партия этого правила уже придерживается, в отличие от многих других.

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-  Когда я слушаю их обещания, это все равно что присутствовать на передаче "В гостях у сказки", - рассуждал Макаров об отдельных своих соперниках по выборам. - Они обещают такое… Вышли, промолотили, лапши на уши навешали людям и призывают еще, чтобы за них проголосовали.

После спикер призвал однопартийцев всячески подчеркивать, что за представителями "Единой России" сложилась репутация разумных людей. И наконец заговорил о единении. О сплочении рядов единороссов Макаров говорит почти на каждой конференции, но в последнее время уделяет этой теме особое внимание.

- Мы с вами вместе – не я – мы с вами вместе 18 лет пестуем эту партию. Выпестовали ее с 2003 года, начиная с нуля. С нуля начиная! Вообще ничего не было. Как спортсмен тренируется годами, чтобы в нужный момент выстрелить и показать высокий результат, так и мы с вами всегда показывали результат. Мы выстреливали нормально, - говорил Макаров под аплодисменты.

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По словам спикера, депутаты "Единой России" темами для своих законопроектов вдохновляются на улицах, общаясь с народом. 

- Если посмотреть, сколько мы вернули городу зеленых зон, парков, скверов – это же тоже результат. Это и есть измеритель настоящего жизненного успеха. Так Валентина Ивановна всегда говорит, - процитировал Макаров спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.   

Несколько раз докладчик пригрозил, что нечестная борьба на выборах в пользу малых партий еще аукнется "через политическую турбулентность, через различные статьи, обращения и так далее". Постепенно выступление становилось интерактивным. Макаров начинал обращаться к людям, сидевшим в зале. Сначала – к члену Горизбиркома от "Единой России" Наргис Ахадовой. Не так давно она боролась за недопуск до выборов партии РПСС, высказывая сомнения в подлинности собранных ею подписей.   

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- Приведу слова Августина Аврелия, - рассуждал Макаров. - Это великий святой трех церквей: православной, лютеранской, католической. Вот он говорил: "Когда вода поднимается, рыбы едят муравьев. Когда вода опускается, муравьи едят рыб". И пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство. Вот об этом необходимо помнить. Так, Наргис? Точные слова.

Вскоре глава городского парламента обратился уже к депутату Юрию Бочкову, который утверждал, что администрация Пушкинского района оказывала поддержку его сопернику по выборам из "Новых людей" Дмитрию Павлову.  

- Когда я вижу, как в отдельных партиях нарубили бабла. Повторю это слово, чтобы в истории осталось. Нарубили бабла. Большую часть вывели за границу. Так, товарищ Бочков? 15-20 квартир там у вас на территории от кандидата, да? Окэшились, а после этого собрались в депутаты и пишут, как наш Бочков не пользуется поддержкой, - заявил Макаров.

Вспомнил он и про листовки против депутатов Галины Назаровой и Дениса Четырбока, которые назвал "яростной атакой".

- Я к чему это говорю. Надо помогать друг другу, надо работать в команде. Можно сомневаться, ошибаться, заблуждаться, предавать нельзя. Предавать нельзя! - повторил спикер.

Отставной полковник Макаров еще долго рассуждал о войне, лобовых атаках "оппонентов" и боевом братстве. Несколько раз его размышления прерывали аплодисментами. Когда примеры, образы и аргументы себя исчерпали, наконец перешли к голосованию. Программу одобрили за минуту, после этого вручили партийный билет вновь прибывшей активистке и приготовились расходиться. 

Уже начавшим вставать единороссам Макаров объявил, что, оказывается, вопреки первоначально озвученным планам, в городе пройдет и четвертый этап конференции. Дата пока неизвестна. 


текст: Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Бочков Юрий Павлович 
Кутепов Андрей Викторович 
Макаров Вячеслав Серафимович 
Назарова Галина Николаевна 
Носов Владимир Николаевич 
Ржаненков Александр Николаевич
Четырбок Денис Александрович 

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