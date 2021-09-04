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Новости 10:33

Три "силовых" оркестра будут аккомпанировать солисту Rammstein Линдеманну на патриотическом фестивале

фото ЗакС политика Три "силовых" оркестра будут аккомпанировать солисту Rammstein Линдеманну на патриотическом фестивале

Сразу три оркестра российских силовых ведомств будут аккомпанировать лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну на патриотическом фестивале "Спасская башня", который сегодня пройдёт на Красной площади в Москве, информирует ТАСС.

Уточняется, что Линдеманн выступит с песней "Любимый город".  Музыкант представил свою версию исполнения советской композиции в апреле 2021 года, предложив её для кинофильма "Девятаев".

Напомним также, ранее полиция не дала Линдеманну выступить на концерте в Твери, который был организован партией "Родина". Кандидат в Тверское областное собрание от партии "Родина" Максим Ларин известил, что вынужден был отменить выступление артиста ввиду чинимых ему препятствий.

Перед этим тверские правоохранители пришли в отель, где остановился Линдеманн, и указали ему на важность соблюдения антиковидных предписаний, введенных на территории региона. Кроме того, его продюсеру пригрозили депортацией ввиду нарушения правил въезда в Россию.

Фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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