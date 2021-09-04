"Оппозиционные" кандидаты в депутаты Госдумы поговорят с избирателями об отмене закона о СМИ-иноагентах

Сегодня, 4 сентября, столичные кандидаты в депутаты Государственной думы соберутся со своими избирателями и обсудят необходимость отмены закона о СМИ – иностранных агентах, а также закона о нежелательных организациях, уведомила "Эхо Москвы" одна из участниц встречи Марина Литвинович.

"Это будет встреча с кандидатами в рамках избирательной кампании и будет посвящена ситуации со средствами массовой информации, с тем, что в последнее время несколько СМИ, а также журналисты были объявлены иностранными агентами. И профсоюз журналистов обратился с просьбой к нескольким кандидатам в депутаты, чтобы мы поддержали проведение такой встречи", – поделилась Литвинович.

В дискуссии будут участвовать кандидаты от "Яблока", Партии Роста, КПРФ.

"Это такое межпартийное событие, поскольку защиту СМИ, защиту свободы слова мы считаем важной задачей для страны", – резюмировала Литвинович.

Напомним, что на сегодняшний реестр иноагентов насчитывает уже 47 пунктов.

27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявление на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в РФ. Подписавшиеся указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.

В ответ на обращение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с формулировкой "преследование", но считают обращение заслуживающим внимания.