"Ищут у нас связи с Госдепом": Главред Baza Никита Могутин известил о взломе аккаунта в WhatsApp

Главред издания Baza Никита Могутин пожаловался на взлом своего аккаунта в WhatsApp.

"Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе — с удачным вводом этого кода", – рассказал журналист у себя в Telegram.

Он уточнил, что обозначенным мессенджером не пользуется и важной информации в нём нет, поэтому ему непонятно, зачем хакеры попытались проникнуть в его переписки.

"Мне вот любопытно: люди уже больше года ищут у нас признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с „беглыми олигархами", но так ничего и не находят. Но они продолжают рыть, упорно, изо всех сил", – возмущён журналист.

По словам Могутина, ранее он устанавливал двухфакторную верификацию в WhatsApp, однако она по какой-то причине оказалась отключена. Он запросил у мессенджера информацию о доступе к своей учетной записи.